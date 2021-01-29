Belediyeden pazarcı esnafının içini ısıtan ikram
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Belediyeden pazarcı esnafının içini ısıtan ikram

29.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:50
Belediyeden pazarcı esnafının içini ısıtan ikram

Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat Belediyesi tarafından pazarcı esnafına çorba ikramında bulunuldu.

Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat Belediyesi tarafından pazarcı esnafına çorba ikramında bulunuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Onikişubat Belediyesi, ilçede soğuk kış günlerinde çalışan pazarcı esnafını unutmadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, esnafa, vatandaşa, ihtiyaç sahibi ailelere ayrı ayrı ulaşmaya gayret ettiklerini belirtti.

Soğuk kış günlerinde ikram edilen sıcak çorbayla pazarcı esnafıyla gönül bağı kurulduğunu ifade eden Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Her bir vatandaşımız bizim için kıymetli. soğuk kış günlerinde halkımız için tezgahını açan pazar esnafımıza bir tas sıcak çorba ikram edelim istedik. Bundan sonra periyodik olarak pazarlarda çorba dağıtımımız olacak. Biliyorsunuz öncesinde taşıyıcı dinlenme noktasındaki kardeşlerimize çorba ikramımız olmuştu. Bir tas çorba da olsa biz bu işe gönlümüzü katık yaparak ikram ediyoruz. Sağolsun esnafımız ve vatandaşlarımız da yaptığımız işlerden memnuniyetini dile getiriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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