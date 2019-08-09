Belediyeden örnek proje "Yaşlı ve kimsesizlere" evde hizmet

09.08.2019 14:28

Elazığ Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik alanında uygulamaya konulan yeni projeyle yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde temizlik ile tadilat hizmeti verilmeye başlandı.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçim vaatleri arasında yer alan 'Yaşlı ve Bakıma Muhtaç Kişilere Ev Temizliği Hizmeti' projesine bayram öncesi start verildiği bildirildi. Hizmetten, kendisiyle ilgilenecek bir yakını bulunmayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların yararlanmaya başladığı, öncelikli olarak ev tadilat, tamirat ve temizlik hizmeti verilmeye başlandığı aktarıldı.

Yılın 12 ayı devam ettirilecek proje kapsamında başvuruların değerlendirilerek tespitlerin yapıldığı ardından görevlendirilen ekiplerin ilk olarak evde gerekli tadilat çalışmaları gerçekleştirdiği, ardından da genel temizliği yaptığı ifade edildi.

Sosyal projelerle toplumun tüm kesimlerini kucaklamayı amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Projemiz yılın 12 ayı devam edecek. Temel amacımız insanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların yaşam kalitelerine değer katmak. Bu açıdan sosyal projelerimizle toplumun her kesimine ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli hizmet ulaştırmak önceliklerimiz arasında olacak. Başlattığımız bu yeni projeyle hasta ve bakıma muhtaç ailelerimizin yaşamlarını kolaylaştırmış olacağız. İnancımız, örfümüz bizlere yaşlılarımıza, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sahip çıkmayı öğretmiştir. Dolayısıyla bu hizmet her şeyden önce bizim için bir görevdir. Kurban Bayramı öncesinde projemizi başlatmamız da apayrı bir güzellik oldu. Hizmet ulaştırdığımız vatandaşlarımız bayramda misafirlerini en iyi şekilde ağırlayacak, bizler de onların dualarını almış olacağız"dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA