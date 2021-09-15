Belediyeden okullarda dezenfekte çalışması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediyeden okullarda dezenfekte çalışması

Bültenler - Haberler | Güncel
Belediyeden okullarda dezenfekte çalışması

Kırıkkale Belediyesi ekipleri tam zamanlı eğitime başlayan okullarda öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için tüm okullarda dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor.

Ortak Kullanım Alanları

Tam zamanlı eğitimin başlamasıyla birlikte uzun süredir boş kalan okullarda sınıfları öğrenciler doldurdu. Kırıkkale Belediyesi ekipleri de yeni eğitim öğretim yılında da korana virüse karşı sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarına hız kazandırarak devam ediyor. Okulların sınıf, tuvalet, kantin, kütüphane ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarını dezenfekte eden ekipler hem öğrenciler hem de eğitimcilerin sağlığını öncelik vererek çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrenci ve Öğretmenlerin Sağlığını Korumak Öncelik

Önceki yıllarda olduğu gibi her eğitim ve öğretim yılında okullarda dezenfekte işlemi gerçekleştirdiklerini belirten Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, bu yılda öğrenciler ve eğitimcilerin sağlığını öncelikli tutarak dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti. Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır "Şehrimiz içerisindeki okullarda koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Çocuklarımızı salgından korumak için dezenfekte çalışmalarını sıklaştırdık, bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bağlı ekiplerimiz ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Çocuklarımızın eğitimlerini aksatmadan sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda sürdürebilmesi için dezenfekte çalışmalarını belirli periyotta tüm imkanlarımızla sürdüreceğiz." dedi

Bültenler - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Özdemir Serenay Sarıkaya Ece Üner Hakan Altun
Spor Okan Buruk Diego Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mustafa Demir Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Belediyeden okullarda dezenfekte çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 11:00:36. #1.11#