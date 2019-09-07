Belediyeden öğrencilere tıraş

07.09.2019 12:03

Adana'da Yüreğir Belediyesi 500 öğrenciyi okullar açılmadan önce ücretsiz tıraş ettirdi.



Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 9 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasından önce ilçedeki öğrencileri ücretsiz tıraş ettirdi. İlçedeki 5 kültür merkezinde öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren tıraş olmak için sıraya girdi. Berber ise öğrencileri tek tek istedikleri modele göre tıraş etti.



Fatih Terim Kültür Evi Sorumlusu Bilal Bozkurt, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buradan öğrencilerimiz yaz boyu spor ve okula destek dersleri aldı. Her bir kültür evinde 100'er öğrenciden toplam 500 öğrenci bugün tıraş olacak. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in bu organizasyonu için teşekkür ederiz. Buradan okul başladıktan sonrada öğrencilerimiz tamamen ücretsiz olarak faydalanabilirler" dedi.



Tıraş olan öğrencilerden Hamza Özer (14) ise "Buradaki kurslardan ailece yararlanıyoruz. Öğlen geliyorum akşama kadar vaktimi burada geçiriyorum. Ücretsiz bugün de tıraş olduk. Gayet güzel bir organizasyon" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA