Belediyeden Öğrencilere Sömestir Hediyesi

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline giren öğrenci ve gençler için buz pisti oluşturdu.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların kış aylarında yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmeleri için buz pisti kuruldu.

Okay Yaşar Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda kurulan buz pisti, bir ay boyunca çocukları ağırlayacak.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, açılışta yaptığı konuşmada, iki buçuk yıldır şehirdeki her etkinlikte, her sıkıntıda ve her sevinçte vatandaşlarla birlikte olduklarını belirtti.

Yaman, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün baskısıyla içine kapanan şehir, iki buçuk yıldır huzur ikliminde, geleceğe daha umutla bakıyor. Biz de huzura destek olmaya çalışıyoruz. Göreve başladığımızda 'sizin için çalışıyoruz' demiştik ve bu düsturla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrin kadınlarına, gençlerine, öğrencilerine ve engellilerine daha fazla hizmet vermeye çalışıyoruz. Çünkü yıllardır sizin vergileri, size gelen imkanları daha önceki belediye terör örgütüne kullandırdı. Sizler değil örgüt kullandı. Artık belediyenin tüm imkanlarını sizlere kullanıyoruz."

Yaman, çocuk ve gençlerin buz pistinde bir ay boyunca güzel vakit geçirmelerini istedi.

Konuşmaların ardından Buz Hokeyi Milli Takımı, bir gösteri maçı yaptı.

Maçın ardından öğrenciler malzemeleri görevlilerden alarak buz pateninde gönüllerince eğlendi.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Buz Hokeyi Milli Takım Antrenörü Çağrı Karabulut, daire başkanları, kurum müdürleri, çok sayıda vatandaş, öğrenci, Büyükşehir Belediyespor futbolcuları ve Türkiye Buz Hokeyi Milli Takım oyuncuları katıldı.

Kaynak: AA