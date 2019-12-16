Belediyeden öğrencilere büyük jest

16.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:04

Geçtiğimiz aylarda üniversite tercihlerini yapacak öğrenciler için ücretsiz rehberlik günleri düzenleyen, okulların açılmasından sonra da yine üniversiteye hazırlanan öğrenciler için Kariyer Günleri yapan Torbalı Belediyesi, bir kez daha öğrencileri unutmadı. Belediye bu kapsamda, üniversite sınavına girecek adaylar içinde ücretsiz deneme sınavı düzenledi. Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavına, 1500'ü aşkın öğrenci katıldı. Final Özel Öğretim Kursu işbirliği ile düzenlenen sınav, hem Final Özel Öğretim Kursu'nda hem de Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı liselerde yapıldı.

UYGUR: ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Yapılan sınav ile öğrenciler hem bilgilerini test etti hem de sınav yolunda önemli bir tecrübe edinmiş oldu. Tüm hazırlıkların yapıldığı sınavın sonuçları Cuma gününe kadar gerçekleşecek. Sınava 12. sınıf öğrencileri ve üniversite sınavına hazırlanan mezunların katıldığını ifade eden, "Üniversiteye hazırlanan aday öğrencilerimizin bilgilerini test etmesi, zamanla ve heyecanlarıyla yarışabilmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz deneme sınavı düzenledik. Torbalı Belediyesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Belirli periyotlarla deneme sınavlarımız devam edecek.Ümidimiz yılsonu gerçekleşecek olan üniversite sınavında tüm öğrencilerimizin hayallerine yönelik ilk adımı atabilmesinden yana" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler