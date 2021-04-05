Belediyeden MSB sınavına ücretsiz ulaşım desteği
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Belediyeden MSB sınavına ücretsiz ulaşım desteği

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Belediyeden MSB sınavına ücretsiz ulaşım desteği

Manavgat Belediyesi, 4 Nisan Pazar günü düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı'na girecek olan 70 öğrenci için 3 otobüs kaldırdı.

Manavgat Belediyesi, 4 Nisan Pazar günü düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı'na girecek olan 70 öğrenci için 3 otobüs kaldırdı.

Manavgat Belediyesi'nin pandemi sürecinde öğrencilerin sınav yerlerine kolayca ulaşımlarını sağlamak amacıyla başlattığı Antalya'ya ücretsiz sınav servisi hizmeti devam ediyor. Manavgat Belediyesi, son olarak 4 Nisan Pazar günü Antalya'da yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na girecek olan 70 öğrenci için Atatürk Kültür Merkezi önünden 3 otobüs kaldırdı.

Manavgat Belediyesi çalışanları, öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında HES kodu uygulaması, maske ve ateş ölçme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra otobüse bindirdi. Manavgat Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları, 9 ayrı okulda sınava girecek olan öğrencilere moral ve destek vermek amacıyla onlarla birlikte otobüste seyahat etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen," Özellikle sokağa çıkma kısıtlaması denk gelen günlerde sınava girecek olan adayların ulaşım sorunuyla karşılaşmaması için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizin Antalya'da gerçekleşen sınavlarına zamanında yetişmelerini sağlayarak onlara karınca karınca destek vermiş oluyoruz. Sınava giren tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Manavgat Belediyesi eğitim için ne gerekiyorsa yapmaya devam edecektir" dedi. - ANTALYA

Belediyeden MSB sınavına ücretsiz ulaşım desteği
Belediyeden MSB sınavına ücretsiz ulaşım desteği
Belediyeden MSB sınavına ücretsiz ulaşım desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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