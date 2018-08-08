Belediyeden Mardinli Çocuklar İçin "Eğlence Parkı"

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince çocuklar için oyun gruplarından oluşan "eğlence parkı" kuruldu.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kurulan ve bir ay hizmet verecek parkta 5-14 yaş arası çocuklar trambolin, top havuzu, mini golf, tırmanma duvarının da yer aldığı 9 oyun parkurunda eğlenceli zaman geçirecek.

Parkı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, çocuklarla bir araya geldi ve onlarla fotoğraf çektirdi.

Yaman, burada yaptığı açıklamada, kentte her yaştaki çocuklar için farklı oyun alanları ve bahçeler kurduklarını belirtti.

Yeni kurulan parkın da bu hizmetlerden biri olduğuna işaret eden Yaman, "5-14 yaş arası çocukların tatillerini burada geçirmeleri amacıyla bu alanı oluşturduk. Alan, şehir merkezinde ve yürüme mesafesinde. Çocuklarımız için güvenli bir alan." diye konuştu.

"Çocuklar gülsün istiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür faaliyetleri önemsediklerini dile getiren Yaman, şunları ifade etti:

"Kentte daha önce de 'Mahalleme Havuz Geldi Projesi' kapsamında okullarımızın bahçelerinde portatif havuzlar kurduk ve bu çalışma devam ediyor. Kışın da buz pateni getirdik. Şehir merkezine gelemeyen çocuklarımız için de çocuk oyun alanları kuruyoruz. 250 oyun parkını kırsal mahallelerimizle buluşturduk. Talep olduğu takdirde servislerle çocuklarımızı buraya getireceğiz. Çocuklar gülsün istiyoruz. Çünkü çocukların güldüğü bir şehir mutlu ve gülen bir şehirdir."

Yaman, Büyükşehir Belediyesinin ödeneklerinin artık kentin çocuklarına, öğrencilerine, engellilerine ve kadınlarına harcandığını vurguladı.

Bütün imkanların şehirde yaşayanlar için kullanıldığını anlatan Yaman, Mardin'de herkesin yüzünün güldüğünü sözlerine ekledi.