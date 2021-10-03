BELEDİYEDEN MAHALLELERE AFET MÜDAHALE KABİNLERİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BELEDİYEDEN MAHALLELERE AFET MÜDAHALE KABİNLERİ

Habermetre - Haberler | Toplum
BELEDİYEDEN MAHALLELERE AFET MÜDAHALE KABİNLERİ

BELEDİYEDEN MAHALLELERE AFET MÜDAHALE KABİNLERİBodrum Belediyesi tarafından projesi oluşturulan ve olası afetlere ilk müdahale için üretilen afet müdahale kabinleri mahallelere yerleştirilmeye başlandı.

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - BELEDİYEDEN MAHALLELERE AFET MÜDAHALE KABİNLERİ

Bodrum Belediyesi tarafından projesi oluşturulan ve olası afetlere ilk müdahale için üretilen afet müdahale kabinleri mahallelere yerleştirilmeye başlandı. Kabinler içerisinde çok sayıda acil müdahale malzemesi yer alıyor.

Hayırseverlerin katkısıyla yapılan ve yangın, deprem gibi olası afetlere hızlı müdahale etmeyi sağlayacak afet müdahale kabinlerinin Bodrum genelinde 36 mahalleye yerleştirilmesi planlanıyor. Kabinler içerisinde yangın tüpleri, jeneratör, elektrikli testere, baret, kazma, kürek, el feneri, kafa feneri, yanmaz eldivenler gibi destek malzemeleri bulunuyor.

Kabinler yangınlara ilk müdahaleye destek olacak

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışmalar kapsamında, ilk etapta Cumhuriyet, Bahçeyaka, Çamlık, Çamarası, Çiftlik, Kızılağaç, Kumköy, Sazköy ve Karaova-Yeniköy Mahallelerine yerleştirilen afet müdahale kabinlerinin kısa süre içerisinde toplam 36 mahalleye konulacağı bildirildi.

Yangınlara ilk müdahalede önemli bir faktör olacağı değerlendirilen kabinlerin mahalle muhtarlarının takip ve kontrolünde olacağı öğrenildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Engin Altay Donald Trump Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Pınar Deniz Ebru Şallı Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Marcao Serdar Aziz Güven Yalçın Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BELEDİYEDEN MAHALLELERE AFET MÜDAHALE KABİNLERİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 13:03:25. #1.17#