Belediyeden Lise Öğrencilerine Umre Ödülü

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesince düzenlenen yarışmada dereceye giren 164 lise öğrencisi, sömestir tatilinde umreyle ödüllendirildi.

Gaziantep Havalimanı'na gelen 164 öğrenci, İl Müftüsü Ahmet Çelik ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun da katıldığı törenle, Şehitkamil Müftüsü Ömer Keskin'in kafile başkanlığında umre ziyareti için Suudi Arabistan'a uğurlandı.

Başkan Tahmazoğlu, törende yaptığı konuşmada, belediye olarak 3 yıldır lisede öğrenim gören 46 bin öğrenciye kitap dağıttıklarını, böylece yeni neslin kitap okuma alışkanlığı kazanmasına vesile olduklarını anlattı.

Dağıttıkları kitaplarla ilgili bir yarışma düzenlediklerini ve dereceye girenleri umreye gönderdiklerini bildiren Tahmazoğlu, "Bu yıl inşallah üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Şu anda 164 öğrencimiz burada. Her okulun birinci, ikinci ve üçüncüleri inşallah bugün, mukaddes bir yolculuğa çıkıyor. İnşallah kendileri için aileleri için ülkemiz için memleketimiz için tüm İslam alemi için dua edecekler. Hayatları boyunca unutulmayacak bir şey." diye konuştu.

Tahmazoğlu, gençlere kutsal topraklardaki vakitlerini dolu dolu geçirmeleri tavsiyesinde bulunarak aileleri, ülkeleri, İslam alemi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etmelerini istedi.

İl Müftüsü Ahmet Çelik de gençlere imrendiğini dile getirerek, "Burada şu anda onlara imrenmeyen yoktur. Keşke 16, 17, 18 yaşında, lise çağlarında bizim için de bir imkan olsaydı, bir fırsat verilseydi de gitseydik. Bu imkanları sağlayan belediyemize, müftülüğümüze teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." dedi.

Öğrenciler de genç yaşta umreye gitmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Şahinbey Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler.

Kaynak: AA