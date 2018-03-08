Belediyeden Kursiyerlere Diş Taraması

Sivas Belediyesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi tarafından belediye bünyesinde kültür merkezlerinde kurs gören kursiyerler diş taramasından geçirildi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen diş taramasında konuşan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Fuat Şen,"Kursiyerlere ücretsiz diş taraması yaparak tedavi gereken hanım kardeşlerimizi hastanemize davet ettik. Tedavileri açısından kendilerine her türlü desteği sağlayacağız." dedi.

8 Mart nedeniyle anlamlı bir programa daha imza attıklarını dile getiren Belediye Başkanı Sami Aydın ise,"Sağlık her şeyden önemli. Belki gençken ağız ve diş sağlığı noktasında çok büyük sıkıntılarımız olmuyor ama bir dişimiz ağrıdığı zaman sabaha kadar uykusuz geçen gecelerimiz oluyor. Biz Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir organizasyonu hastanemizle birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Temennimiz, her hanım kardeşimizin sağlıklı olması ama varsa bir problem bunu da zamanında tedavi etmek son derece önemli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere çiçek takdim edilerek, diş fırçası ve macun hediye edildi. - SİVAS