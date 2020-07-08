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Belediyeden kurban kesim kursu
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Belediyeden kurban kesim kursu

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi sertifikalı büyükbaş ve küçükbaş kurban kesim kursu düzenleyecek.

Belediyeden kurban kesim kursu
08.07.2020 15:43 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:46

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi sertifikalı büyükbaş ve küçükbaş kurban kesim kursu düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü, 20-21-22 Temmuz 2020 tarihleri arasında kendi kurbanını kesmek isteyen vatandaşlara yönelik "Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Kesim Kursu" açacak.

Kursa katılanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurban kesim sertifikası verilecek.

Kursiyerler toplam 20 saat teorik ve pratik eğitime tabi tutulacak.

Kursa katılacaklara, kurbanlık hayvanlarda kesimden önce ve sonra yapılması gerekenler, kurban ile ilgili dini esaslar, kesim sırasında olabilecek yaralanmalara karşı acil sağlık müdahale bilgileri anlatılacak.

Katılımcılarla mezbahaya gidilerek uygulamalı olarak kesimler de yaptırılacak.

İlk ders 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 09.30'da Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesi toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Kursa katılmak isteyen vatandaşların, Polisevi karşısında bulunan Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezine başvurmaları gerekiyor.

Kaynak: AA

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