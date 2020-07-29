Belediyeden Kurban Bayramı tedbirleri Niğde Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların huzur içerisinde bayramlarını geçirmeleri amacıyla gerekli tüm önlemlerini aldı.

Niğde Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların huzur içerisinde bayramlarını geçirmeleri amacıyla gerekli tüm önlemlerini aldı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yazılı açıklamasında, ilgili birimlerin bayram boyunca vatandaşlara hizmet vereceğini aktardı.

Temizlik İşleri, Zabıta ve Veteriner İşleri müdürlüğü personelinin bayram süresince 24 saat görevinin başında olacağını belirten Özdemir şunları kaydetti:

"Su arıza, kanalizasyon ve arıtma tesislerinde nöbetçi personel bulunduracağız. Kurban Bayramı'nda vatandaşlar istek ve şikayetlerini Alo Zabıta 153 ve Whatsapp istek şikayet hattı 0 552 501 51 51 numaralı telefonlara bildirebilir. Ayrıca Kurban Bayramında farklı bir süreç içerisine giriyoruz. Maalesef pandemi ile karşı karşıyayız. Bizler belediye olarak Kurban Bayramı öncesi kurban kesim yerleri ile ilgili gereken tedbirleri aldık. Niğde Belediyesi ve açık cezaevinin mezbahanesi ile kapalı pazar yerlerinde kurban kesim işlemi gerçekleştirilecek. Kurban kesim alanı ilan ettiğimiz yerlerin temizlik, hijyen ve dezenfektesi konusunda belediye olarak gereken bütün önlemleri aldık. Bu yüzden içiniz rahat olsun, lakin burada sizlere de görev düşüyor, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak ibadetlerinizi gerçekleştirmenizi diliyorum. Kurban Bayramı namazını kapalı pazar yerlerinde kılacağız. Kapalı pazar yerlerimiz kurban kesim alanı olarak belirlendiği için bu hafta cuma namazımızı cami ve avlularında kılacağız. Sağlıklı, neşe dolu nice bayramlar dilerim."

Kaynak: AA