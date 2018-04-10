Belediyeden Kuaförlere Tek Kullanımlık Havlu

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, berber ve kuaförleri ziyaret edip hijyenik şartlarda hizmet sunabilmeleri için tek kullanımlık havlu hediye etti.

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Berberler ve Kuaförler Oda Başkanı Nizamettin Türkoğlu ile birlikte berber ve kuaförleri ziyaret etti. Başkan Yanılmaz, berber ve kuaförlerin daha hijyenik şartlarda hizmet sunabilmeleri için tek kullanımlık havlu da hediye etti.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Başkan Yanılmaz,"Bugün birçok esnafımızı ziyaret ettik ve gördük ki esnafımızın birçoğu zaten tek kullanımlık havlu kullanıyor. Ben onları tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Biz de bir farkındalık oluşsun diye bütün şehirdeki berberlere, kuaförlere ve güzellik salonlarına tek kullanımlık havlulardan bir paket bıraktık. İnşallah bundan sonra hem odamız takip edecek hem biz takip edeceğiz. Bütün berberlerin, kuaförlerin, güzellik salonlarının hem hijyenik hem tek kullanımlık olan havluları kullanarak müşterilerine daha güzel hizmetler verecekler"dedi.

Elazığ Berberler ve Kuaförler Oda Başkanı Nizamettin Türkoğlu ise, "Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın odaya kayıtlı bütün esnafları gezmesi her birisi ile ayrı ayrı ilgilenmesi bizleri gerçekten memnun etmiştir. Başkanımız sürekli bize yardımcı oluyor, desteklerini hiçbir zaman esirgemiyor"diye konuştu. - ELAZIĞ