Belediyeden kıyafet ve ayakkabıda geri dönüşüm uygulaması
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Belediyeden kıyafet ve ayakkabıda geri dönüşüm uygulaması

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Belediyeden kıyafet ve ayakkabıda geri dönüşüm uygulaması

Kırşehir Belediyesi tarafından kıyafet ve ayakkabıda geri dönüşüm uygulaması başlatıldı.

Kırşehir Belediyesi tarafından kıyafet ve ayakkabıda geri dönüşüm uygulaması başlatıldı.

Kırşehir Belediyesi, geri dönüşüm konusunda önemli gelişim sağlanan Kırşehir'de kullanılmış ve ömrünü tamamlamış kıyafetlerin çöpe atılmasını önleyip geri dönüştürülmesini sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Kullanılmayacak durumda olan kıyafet ile ayakkabıların da geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Kullanılmış Giysi ve Ayakkabı Atık Kumbaraları' şehrin farklı noktalarına yerleştirilmeye başlandı. Kumbaraya tamamen eskiyen ve kullanılmayan kıyafet ve ayakkabılar atılacak.

Proje kapsamında hazırlanan çok sayıda kullanılmış giysi ve ayakkabı atık kumbarası, Kırşehir Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen bölgelere yerleştirilmeye başlandı. Vatandaş, kullanmadığı veya artık eskidiği için kullanılmayacak durumda olan kıyafet ve ayakkabıları şehrin muhtelif noktalarındaki bu kumbaralara atacak. Böylelikle Belediye geri dönüşümden faydalandırarak eskimiş malzemelerin yeniden topluma kazandırılmasında katkı sunacak. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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