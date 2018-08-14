Belediyeden Kıyafet Dağıtımı Sürüyor

Kilis Belediyesi Kadın Meslek Edindirme Merkezleri tarafından Kurban Bayramı yaklaşırken kıyafet dağıtımları hız kesmeden devam ediyor.

Kilis Belediyesine bağlı Kadın Meslek Edindirme Merkezleri tarafından kentteki gıda bankasına kayıtlı yaklaşık 7 bin 500 aileye, kıyafet dağıtılıyor. Şehide bulunan 12 Kadın Meslek Edindirme Merkezlerindeki kıyafet dağıtım noktalarına gelen ihtiyaç sahipleri, istedikleri kıyafetleri bedenlerine göre kendileri seçebiliyor.

2018 yılı içerisinde 200 bin parçanın üzerinde kıyafet dağıtımı yapılırken, kış boyunca da dağıtımlar devam edeceği bildirildi. - KİLİS