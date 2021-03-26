Belediyeden karla mücadele çalışması
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Belediyeden karla mücadele çalışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Belediyeden karla mücadele çalışması

Erzincan'da yağan karla birlikte belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına start verdi.

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Erzincan'da yağan karla birlikte belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına start verdi.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından esnaf ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belediye ekipleri kaldırım ve ana arterlerle sokak aralarında kar küreme çalışması başlattı.

Bu kapsamda Fevzipaşa Caddesi, Ordu Caddesi, Halitpaşa Caddesi, 13 Şubat Caddesi ve eski sanayi sitelerinde kaldırımlar ve caddeler ile otobüs güzergahlarında kar küreme çalışmaları yapıldı. - ERZİNCAN

Belediyeden karla mücadele çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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