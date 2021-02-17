BELEDİYEDEN KAĞITHANE'DE ÇÖKEN İSTİNAT DUVARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
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BELEDİYEDEN KAĞITHANE'DE ÇÖKEN İSTİNAT DUVARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

17.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:16
BELEDİYEDEN KAĞITHANE'DE ÇÖKEN İSTİNAT DUVARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü.

Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü. Kağıthane Belediyesi'den yapılan açıklamada, duvarın  uzun yıllar önce vatandaş eliylle yapıldığı belirtilerek,  "Belediye ekiplerimiz gece, olayın gerçekleştiği an itibariyle bölgeye gelerek ilk müdahaleyi yaptı. Güvenlik çemberine alınan yerde ekipler tarafından gerekli tüm önlemler alınarak, çalışmalar sürdürülüyor. Bölge şu an güvenli hale getirilmiş durumda." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı; tüm şehirde hayatı olumsuz etkilerken, Kağıthane'ye bağlı Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi'nde uzun yıllar önce vatandaş eliyle yapılan bir istinat duvarının çökmesine neden oldu. Gece 02.00 sularında meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Taştan imar edilen istinat duvarının uzun yıllar önce yapıldığı belirlenmiştir. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı; duvar tabanında bulunan toprakta su basıncı oluşturarak çökmeye neden oldu. Çökme sonucu alanda park halinde bulunan 4 araç zarar gördü. Belediye ekiplerimiz gece, olayın gerçekleştiği an itibariyle bölgeye gelerek ilk müdahaleyi yaptı. Güvenlik çemberine alınan yerde ekipler tarafından gerekli tüm önlemler alınarak, çalışmalar sürdürülüyor. Bölge şu an güvenli hale getirilmiş durumda."


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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