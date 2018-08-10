Belediyeden Kadınlara Yönelik Bilgisayar Kursu

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince kadınlara yönelik bilgisayar kursu açıldı.

Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen, Dijital Okuryazarlık ve Bilgisayar Eğitimi Projesi kapsamında kadınlar bilgisayar eğitimi alacak. Yaklaşık 7 ay sürecek kurs sonunda kadınlara sertifika verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, kadınlara yönelik çalışmaları her geçen gün arttırdıklarını belirtti.

Kadınların belediye yatırımlarında ayrı bir yeri olduğuna işaret eden Yaman, "Bu bağlamda Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığını yeni yerine taşıdık. Bunun yanında kadınlarımızın ekonomik olarak ayakta durmalarını sağlamak için MARMEK adıyla kadınlar için meslek edindirme kursları açtık ve şu ana kadar kurslar istediğimiz şekilde devam ediyor. Bu kurslarda üretilen ürünlerin, 'Sayra' markasıyla 'Amber' merkezimizde vatandaşlara satışını yapıyoruz." dedi.

Yaman, kadınların teknolojiden uzak kalmamaları için Dijital Okuryazarlık ve Bilgisayar Eğitimi Projesi'ni hayata geçirdiklerini dile getirerek, 7 ay devam edecek proje için şu ana kadar 80 kadının kayıt yaptırdığını ve kayıtların devam ettiğini kaydetti.