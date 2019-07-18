Belediyeden istihdam merkezi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından işsizliğe karşı mücadele amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde İstihdam Merkezi kuruldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in seçim beyannamesinde yer alan projeler arasında dikkati çeken İstihdam Merkezi, kentteki işsizliğe çözüm olacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan İstihdam Merkezi, hayat boyu öğrenme süreci kapsamında sektörlerin ihtiyaçlarının karşılanması için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Ticaret Odası ve Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile koordineli kalifiye eleman yetiştirecek.

Merkezde bir ilk olarak, iş arayanların daha önce çalıştığı kurumlarla irtibata geçilerek, iş arayanlarla ilgili bilgiler alınacak. Hazırlanan veri tabanında, kişiye özel "Dijital Kimlik" ile doğru ve güvenilir bir ortam oluşturulacak.

Öte yandan merkezin kurulma aşamasının detaylandırıldığı "Yetkinlik temelli işe alım modeli" konulu çalıştay düzenlendi. Çalıştayda, işe alım modelleri, adayın temel yetkinliklerinin ortaya çıkarılması ve mülakat teknikleri gibi başlıklar ele alındı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı personelinin katıldığı çalıştayda, Büyükşehir Belediyesinde uygulanan ve uygulanacak işe alım sistemleri farklı modellerle karşılaştırıldı, vatandaşlara sunulacak yeni hizmet alanının altyapısı konusunda fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Çalıştaya, ABD Middle Tennessee State Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Michael Alan Erskine, ABD Eğitim Bakanlığı Teknolojileri Bölümünden Yrd. Doç. Dr. William Taylor Kendal, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Murat Geç, akademisyenler Doç. Dr. Erdal Bay, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Döş ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı personelleri katıldı.

Çalıştay hakkında bilgi veren İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Geç, işsizliğin büyük bir sorun olduğu bu dönemde Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik istihdam hizmeti sunacak yeni bir merkez kurulduğunu belirtti.

Burada mülakatlar vasıtasıyla iş arayan adayın yetkinliklerinin belirleneceğini ifade eden Geç, "İstihdam gereksinimi bulunan iş yerlerinin işe alım süreçlerine destek verilmesi hedefleniyor. Sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından, İstihdam Merkezi personeline yönelik işe alım modelleri, adayın temel yetkinliklerinin ortaya çıkartılması, mülakat teknikleri ve benzer konularda bilgi paylaşımları çerçevesinde eğitimler ve çalıştaylar devam ediyor. Ayrıca işe alım modelleri konularında yurt içi ve dışından akademisyenlerle ortaklaşa çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

İki gün süren çalıştay sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Kaynak: AA