Belediyeden İşçilere Yemek

GAZİANTEP'in İslahiye belediyesi kendi bünyesinde kurduğu yemekhanede işçilerine hergün 3 çeşit ücretsiz yemek veriyor.



İslahiye Belediye Başkanı tarafından 2 yıl önce Kırıkçalı Mahallesinde bulunan garaj amirliği içerisinde yemekhane kurdu. 4 aşçı tarafından hazırlanan yemekler, 250 işçiye öğlenleri 3 çeşit ücretsiz yemek veriyor. Asgari ücretle çalışan ve 70 mahalle temizlik ve diğer hizmetleri götüren işçilerden merkezde çalışanlar garaj amirliğine gelerek ağaçlar altında yemeklerini yerken, merkezden uzakta çalışan işçilere ise yemek servisi yapılıyor. - Gaziantep