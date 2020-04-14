Belediyeden iş yerini kapatan esnafa bin lira destek Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerini kapatan esnafa bin lira destek veriyor.

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerini kapatan esnafa bin lira destek veriyor.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce belediyeye bağlı sosyal marketten yardım alan 7 bin aileye bin lira nakdi yardım verilirken, şimdi de tedbir amacıyla kapatılan berber, kadın kuaförü, kahvehane, kıraathane, çay ocağı ve küçük ölçekli lokanta gibi iş yerlerine bin lira destek sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnafa destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle yakın teması engellemek amacıyla hükümetin aldığı karar gereği bazı iş yerlerinin kapatıldığını anımsatan Tahmazoğlu, "Bizler de bu işletmelerin kira, elektrik ve su ödemelerine yardımcı olmak istiyoruz. Bu yüzden nakdi yardım gerçekleştirmek istedik." ifadelerini kullandı.

Tahmazoğlu, para desteğinden faydalanmak isteyen esnaftan Şahinbey Belediyesi internet sitesinde bulunan formu doldurup IBAN numaralarıyla başvurmalarını istedi.

Mehmet Tahmazoğlu, belediyenin kiracısı olan ve iş yerleri kapanan işletmelerden kira alınmadığını, iş yerleri açık olanlardan da kiranın yarısının istendiğini kaydetti.

Esnaf memnun

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu da esnafın bu zor zamanda elektrik parasını dahi ödeyemediğini belirtti.

Bu süreçte en büyük sorunu küçük esnafın yaşadığına işaret eden Küsbeoğlu, verilen desteğin ilaç gibi geldiğini bildirdi.

Gaziantep Berberler Odası Başkanı Hacı Darıcı ise salgının esnafı kötü etkilediğini kaydederek, "Koronavirüs nedeniyle esnafımızın iş yerleri bir süredir kapalı. Esnafımıza verilecek destek için Tahmazoğlu'na teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Kuaförler Odası Başkanı Mesut Alkava da desteğin esnafa ilaç gibi geldiğini vurgulayarak, teşekkür etti.

Kaynak: AA