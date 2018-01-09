Belediyeden İnternetli Otobüs

Kültür gezileri için vatandaşlara tahsis edilen hizmet otobüsleri içinde kablosuz internet bağlantı imkanı sunmaya başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik çalışmalarını sürdüren öncü belediyelerden biri oldu.

Vatandaşa hizmet için tahsis edilen hizmet otobüslerinde kullanılmak üzere 4,5 G altyapılı araç içi internet sistemi kuruldu. Şehrin muhtelif noktalarında bulunan halka açık ve güvenli internet ağı artık hizmet otobüslerinde de yerini aldı. Toplam 12 adet otobüste verilmeye başlanan bu hizmet ile vatandaşlar, kullanıcı bilgilerini girerek kesintisiz, hızlı ve güvenli internet erişimine sahip olabilecek.

"Araç içi internet" hizmeti, şehrin muhtelif noktalarına yerleştirilen internet erişim noktalarıyla birlikte vatandaşın internete bağlı kalmasını sağlıyor. Büyükşehir'in akıllı şehircilik çalışmaları güçlü altyapısı sayesinde daha güvenli ve hızlı hale geliyor. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ve uluslararası sertifikaya sahip veri merkezi, Bursalılara kaliteli ve kesintisiz hizmet sağlanması maksadıyla teknolojinin bütün yeniliklerini kullanıp, sistemleri buna göre geliştirdi. Bursa yaklaşık 600 kilometrelik fiber optik kablo iletişim ağı ile alt yapısı en güçlü şehirlerin başında gelirken, Büyükşehir kurduğu veri merkezine sertifika alan ilk belediye olma özelliğini de taşıyor.

Araç içi internet hizmeti otobüsün içindeyken ve kişiye özel bazı bilgilerin girilmesi ile aktif oluyor. Seyir süresince 4,5 G hızında internet erişimi sunuluyor. Kullanıcılar ad, soyad, e-posta adresi ve telefon numaralarını kullanarak alacakları SMS doğrulama kodu yardımıyla internete girebilecek. - BURSA