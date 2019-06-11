Belediyeden ilköğretim okullarında tiyatro gösterimi

Son 4 yılda 73 ilköğretim okulunda 213 bin öğrenciyi tiyatro ile buluşturan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eğitimin yanı sıra kültürel hizmetlerini de devam ettiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ve Gaziantep genelindeki tüm ilköğretim okullarını kapsayan "Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Eğitimleri"nin yanı sıra tiyatro oyunları ile desteklenen kültürel faaliyetler devam ediyor.

Proje kapsamında ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Eğitimi veriliyor. Aynı zamanda öğrenciler tarafından ilgi görmesi, görsel açıdan desteklenmesi ve akılda kalması amacıyla eğitim programına tiyatro da dahil edildi.

Bu bağlamda 4 yıl içerisinde 73 köy okulunda 213 bin öğrenci ilk kez tiyatro ile tanıştı.

Dört yıldır devam eden eğitim çalışmalarında çevreyi korumak, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve kent bırakmak adına, sıfır atık yaklaşımıyla atık oluşumunun önlenmesi, geri dönüşümün öneminin anlaşılması ve çevre bilincinin oluşturulması hedefleniyor.

Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Eğitimi sunumu sonrası "Toprak, Su ve Çamur" karakterleri ile senaryolaşan "Ödevimiz Sıfır Atık" tiyatro gösterimi gerçekleştiriliyor. Program sonunda 3 ile 5 öğrenci sahneye alınarak hem eğitim, hem tiyatro ile ilgili sorular sorularak çocukların eğlenerek öğrendikleri gözlemleniyor.

Her gün bir okula gidilen eğitimlerde CD'li çevre ve çocuk ajandası, yeşeren, çiçek açan kalem ve kumbara dağıtılıyor.

2019-2020 eğitim öğretim yılında da eğitim ve tiyatro gösterilerinin GAP desteği ile devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA