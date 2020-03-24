Belediyeden ihtiyaç sahiplerine bir restoran ve fırının desteğiyle ücretsiz yemek Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir restoran tarafından yapılan yemekler, bir fırının verdiği ekmeklerle belediyenin belirlediği ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir restoran tarafından yapılan yemekler, bir fırının verdiği ekmeklerle belediyenin belirlediği ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs konusunda önemli tedbirler aldıklarını söyledi.

Bu dönemde birlikte mücadelenin önemli olduğuna işaret eden Vidinlioğlu, "Biz büyük bir milletiz. Sosyal dayanışmaya en çok ihtiyacımızın olduğu bugünlerde değişik kesimlerden sosyal dayanışma adına yardımda bulunma talebi geldi. Belediye olarak bunları değerlendirerek kabul ettik." dedi.

Yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını anlatan Vidinlioğlu, "Bir ekmek fırınımız ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere ekmek gönderiyor. Bir restoranımız da tespit edeceğimiz ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yemek yapıyor. Biz de belediye olarak hem ekmekleri hem de yemekleri ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ediyoruz." diye konuştu.

Restoranın işletme müdürü Uğur Baltacı, koronavirüs salgınında yaşlıların risk grubunda olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Kastamonu Belediyesi ile koordineli bir çalışma yapıyoruz. Belediye tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen kişilere akşam yemeklerini ücretsiz hazırlıyoruz. Bu süreçte yaşlılarımızın dışarı çıkmaması çok önemli. Bizler de onların sağlığını koruması için yemeklerini evlerine ücretsiz gönderme kararı aldık."

Evine yemek götürülen Kamil Karadağlı da yalnız yaşadığını belirterek, "Kimsem yok. dışarı çıkamıyorum Belediyeden yemek getiriyorlar. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Kaynak: AA