Belediyeden ihtiyaç sahibi ailelere hayvan desteği
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Belediyeden ihtiyaç sahibi ailelere hayvan desteği - Haberler
Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Türkiye

Belediyeden ihtiyaç sahibi ailelere hayvan desteği

Belediyeden ihtiyaç sahibi ailelere hayvan desteği 248 aileye 184 büyükbaş 2 bin 567 küçükbaş hayvan dağıtıldı Türkiye'de bir ilk "Çiftçiye bedelsiz destek" Gaziantep'te, Türkiye'ye örnek olacak 'Çiftçi Üretsin' sloganı ile hareket eden Şahinbey Belediyesi örnek bir projeye daha imza...

08.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:01
Belediyeden ihtiyaç sahibi ailelere hayvan desteği

Belediyeden ihtiyaç sahibi ailelere hayvan desteği

248 aileye 184 büyükbaş 2 bin 567 küçükbaş hayvan dağıtıldı

Türkiye'de bir ilk "Çiftçiye bedelsiz destek"

GAZİANTEP - Gaziantep'te, Türkiye'ye örnek olacak 'Çiftçi Üretsin' sloganı ile hareket eden Şahinbey Belediyesi örnek bir projeye daha imza atarak çiftçilerden sonra hayvan yetiştiricilerine de destek vermeye başladı. Şahinbey Belediyesi maddi durumu yetersiz olan çiftçilere hayvan desteği vererek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi titizlikle araştırıp ihtiyaç sahibi 248 aileye, 184 büyükbaş 2 bin 567 küçükbaş hayvan desteği sağlarken bu hayvanların tamamını bir yıl sigorta etmeyi de ihmal etmedi. Şahinbey Belediyesi aynı zamanda verilen ineklerin hamile olduğunu iki üç aylık bir süre sonra yavruları ile çiftçinin yüzünün daha da güleceği belirtildi.

Geçtiğimiz yıllarda çiftçiye 6 bin ton gübre, 14 bin ton hayvan yemi, 6 bin 200 ton arpa ve buğday tohumu, 750 bin adet zeytin ile 150 bin adet fıstık fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi, maddi imkanı olmayan hayvan yetiştiricilerine yüzde 100 hibe ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği sağladı.

Şahinbey Belediyesi hayvan dağıtımını Kapçağız, Sarısalkım ve Burç Köylerinde düzenlenen törenle gerçekleştirdi.

Dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan hayvan desteğinin tamamının hibe olduğunu belirterek, "Köylerde yaşayıp da çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmak isteyen ama imkanı olmayan çiftçilerimizin tespitlerini hassas bir inceleme ile yaptık. Şu anda Şahinbey'in köylerinde belirlediğimiz 248 aileye büyükbaş ve küçükbaş hayvan desteği veriyoruz. İsteyenlere iki tane holştayn cinsi inek bunlar 3 ay ve 6 ay arası hamile hepsinin yavruları olacak. İki tane verdiğimiz inek 4'e çıkmış olacak. İsteyenlerde ivesi ırkı olan 16 tane koyun 1 tanede koç veriyoruz. Ayrıca yanında birer tonda yem desteği veriyoruz. Bunların tamamı yüzde yüz hibe vatandaşlarımızdan kesinlikle para almıyoruz" dedi.

Dağıtılan hayvanların her birinin sigortalandığını kaydeden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yaşanacak her hangi bir olumsuzluk sonucu yerine yenisinin verileceğini anımsatarak, "Bu daha bir başlangıç çiftçilere desteğimiz devam edecek. Dağıtmış olduğumuz hayvanları Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz ile Ceylanpınar çiftliğinden aldık. Hayvanlarımızın hepsinin bakımı yapılmış, küpeleri takılmış kaliteli hayvanlar. Dağıtımı kura usulü ile değil ihtiyaç sahibi tüm ailelere veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan tören sonucu hayvanlarına kavuşan çiftçilerin mutluluğu gözlerinde okundu. Çiftçiler yapılan destekten dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkürde ederek, "Başkanımız sağ olsun bize her türlü destekte bulunuyor. Arpa buğday tohumu, gübre hayvan yemi, zeytin ve fıstık fidanından sonra şimdide canlı hayvan desteği veriyor Allah kendisinden razı olsun" diyerek sevinçlerini belirttiler.

Belediyeden ihtiyaç sahibi ailelere hayvan desteği

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Belediyeden ihtiyaç sahibi ailelere hayvan desteği

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haberler
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haberler
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haberler
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haberler
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haberler
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haberler
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Angela Merkel James Jeffrey Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Dilek Yaman Berkay Şahin Nilperi Şahinkaya
Spor Falcao Bülent Uygun İsmail Kartal Arda Kardeşler Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Belediyeden ihtiyaç sahibi ailelere hayvan desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 12:36:44. #1.14#