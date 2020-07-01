Belediyeden hükümet gibi destek paketi Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi hükümetleri aratmayan bir destek paketi için karar aldı.

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi hükümetleri aratmayan bir destek paketi için karar aldı. Destek paketi, daha önce biner TL yardım yapılan 7 bin ihtiyaç sahibi aileye 2'şer bin TL daha verilmesini kapserken, yeni evlenen çiftlere ise çeyiz seti hediye edilecek.

Şahinbey'de yapılan ve yapılacak olan hizmetler için toplanan Şahinbey Belediye Meclisinin Temmuz ayı oturumunda çok konuşulacak bir destek paketi konusunda karara varıldı. Hazırlanan pakette, belediyenin Sosyal Market'inden faydalanan ihtiyaç sahibi 7 bin ailenin ve yeni evlenecek çiftlerin yüzünü gülderecek maddeler yer aldı. Destek paketi kararı, detayların neşleşmesi amacıyla ilgili komisyonlara havale edildi.

Müjdeler peş peşe geldi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi bünyesindeki sosyal marketten faydalanan ihtiyaç sahibi 7.000 aileye 2.000 TL destek müjdesi vererek, "Kurban Bayramı öncesinde sosyal marketimizden faydalanan 7.000 aileye 2.000 TL vermek istiyoruz. Bunun için gerekli çalışmaları yaptık. Korona virüsü tedbirleri kapsamında vatandaşlarımıza daha önce 1.000 TL destekte bulunmuştuk. Kurban Bayramı öncesinde sosyal marketimizden destek alan 7.000 aileye 2.000 TL destek vererek kurbanlarını almalarına yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

Yeni evlenecek çiftlerin çeyiz seti belediyeden

Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, alım gücü olmayan ve evlenecek olan çiftlere çeyiz müjdesi vererek, "Şahinbey Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin gereksinimlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Sosyal marketimizden destek alan 7 bin aileye Kurban Bayramı öncesi 2 bin TL destek vereceğiz. Ancak sadece bununla da yetinmeyip Yeni evlenecek olan ancak maddi gücü zayıf olan çiftlerimize ihtiyaçlarına göre buzdolabı, çamaşır makinası, fırın, oturma grubu, halı ve elektrik süpürgesinden oluşan çeyiz seti hediye edeceğiz" dedi.

Şahinbey Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında gündeme alınan 22 maddenin 8'i İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 8'si Plan Bütçe Komisyonuna, 2 madde Plan Bütçe ve Eğitim ve Gençlik Komisyonu'na, 1 madde Tarife Komisyonu'na, 1 madde Dış İlişkiler Komisyonu'na, 1 madde Çevre ve Temizlik Komisyonuna, 1 madde Kırsal Kalkınma Komisyonu'na havale edilirken 1 madde ise gündem dışı oylanarak gündeme alındı.

Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı 2. oturum toplantısını 06 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA