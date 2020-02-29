Belediyeden 'Hoş geldin bebek' ziyaretleri
FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 34 askerimiz şehit oldu, 34 askerimiz yaralandı
Haberler » Yaşam » Belediyeden 'Hoş geldin bebek' ziyaretleri - Haberler

Belediyeden 'Hoş geldin bebek' ziyaretleri

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın talimatıyla başlatılan 'Hoş geldin bebek' kampanyası, ilçede yeni dünyaya gelen bebeklerin aileleri ziyaret ediliyor.

29.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:04
Belediyeden 'Hoş geldin bebek' ziyaretleri

'nın Belediye Başkanı 'ın talimatıyla başlatılan 'Hoş geldin bebek' kampanyası, ilçede yeni dünyaya gelen bebeklerin aileleri ziyaret ediliyor.


Emet Belediyesi'nde bayan çalışanlardan oluşan sosyal proje ekipleri, yeni dünyaya gelen bebeklerin aileleri evlerinde ziyaret ediyor. Bu arada, her bebek için hazırlanan fidanların ilkbaharda düzenlenecek etkinlikle dikileceği belirtildi.


Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Emet Belediyesi olarak yeni doğan bebeklerimizi ekiplerimiz ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletiyor ve belediyemiz adına ilk bebek çantalarını hediye ediyorlar. İlçemiz Kocakıran mevkiinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarına belediye olarak destek olmak için doğan her çocuğumuz için fidan dikeceğiz. Emetimizde çocuklarımız fidanları ile birlikte büyüyecekler. Her çocuğumuz için fidan dikerken, daha yeşil bir Emet hayallerimize de destek vermiş olacağız. Ayrıca Kocakıran mevkimizde oluşturacağımız hatıra ormanında fidanlar yanında yetişkin ağaçlar dikme çalışmamızda yapılacak"dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler