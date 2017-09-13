Belediyeden "Hoş Geldin Bebek" Ziyaretleri

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer'in talimatıyla yaklaşık bir yıl önce başlatılan "Hoş geldin Bebek" kampanyasıyla ilçede yeni dünyaya gelen bebeklerin aileleri ziyaret ediliyor.



Ayvalık Belediyesi bünyesinde oluşturulan bir ekip tarafından yeni doğum yapan anneler evlerinde ziyaret edilerek, yeni doğan bebeklere biberon ve yeni doğan setleri hediye veriliyor.



Ziyaretlerde, eğer aile ihtiyaç sahibi ise belediye bünyesinden bu aileye mama ve bebek bezi desteği de yapılıyor.



Ayvalık İlçe Nüfusu Müdürlüğünden öğrenilen yeni doğan bebeklerin adreslerine yönelik ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Ayvalık Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan "Hoş geldin Bebek" uygulamasını bir yılı aşkın zamandır yürüttüklerini belirtti.



Söz konusu projeyle aileleri en mutlu günlerinde yalnız bırakmadıklarını kaydeden Başkan Gençer, şunları söyledi:



"Hoş geldin bebek projesiyle, ailelerimizin mutluluğuna ortak oluyor ve ilçemiz nüfusuna eklenen bebeğimizin de ilk hediyelerini vermiş oluyoruz. Ben projeyi yürüten proje sorumlu personelimiz ile ziyaretlere katılan sağlık birimlerimize teşekkür ediyorum.



Gerçekten bugüne kadar yüzlerce yeni doğmuş bebeklerin ailelerini ziyaret ederek bizlerin selamlarını ilettiler ve mutluluklarına ortak olmamıza neden oldular. Ben yeni doğan tüm bebeklerimizin analı babalı büyümelerini temenni ediyor, yeni bebek sahibi olan tüm ailelerimize de sevgi ve saygılarımı iletiyorum."