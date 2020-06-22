Belediyeden hizmet atağı
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Belediyeden hizmet atağı

Belediyenin filosuna kattığı araçların havadan drone ile görüntülenmesi Vali İdris Akbıyık'ın konuşması HAKKARİ (AA) – İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle ulaşım, temizlik ve karla...

22.06.2020 21:21 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:27

Belediyenin filosuna kattığı araçların havadan drone ile görüntülenmesi

Vali İdris Akbıyık'ın konuşması HAKKARİ (AA) – İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle ulaşım, temizlik ve karla mücadele çalışmalarında kullanmak üzere 24 yeni araç aldı.

Kentte sosyal, kültürel ve sportif anlamda birçok projeyi hayata geçiren Belediye, vatandaşları daha rahat ulaşım imkanlarına kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere ilk etapta 10 minibüs alan Belediye ayrıca temizlik ve karla mücadele çalışmaları için 14 araç ve iş makinelerini filosuna kattı.

Yeni alınan araçlar şehir girişinde bulunan Belediye garajında yapılan törenin ardından hizmete sunuldu.

Törende konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'nin huzur şehri olma yönünde hızla ilerlediğini söyledi.

Kentte büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığını dile getiren Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari Belediye Başkanlığı görevini 18 Ekim 2019 tarihinde aldık. Daha önceki belediye başkanı terör örgütü üyeliği ve terör örgütüne yardım ve yataklıktan dolayı tutuklandığı için biz de vekaleten görevlendirildik. Göreve geldiğimiz andan itibaren Hakkari halkı ile beraber Hakkari'mize neler yapabiliriz, nasıl güzelleştirebiliriz, Hakkari halkının daha mutlu olabilmesi için, daha güzel bir çevreye, daha güzel yaşam alanlarına, parklara, yollara, kaldırımlara sahip olabilmesi için neler yapılabilir önce bu konularda uzman, kamuda kendini kanıtlamış arkadaşlarımızı göreve getirdik ve 'Hakkari Gelişim ve Dönüşüm Projesi'ni hazırladık. Bu proje içerisinde 25 tane alt projemiz var. Tabii ilk gördüğümüz eksiklerden bir tanesi Hakkari Belediyesinin 32 adet aracı var ve 26 tanesi çalışmıyor. İlk geldiğimizde maalesef ilk ay personel ücretlerimizi ödemeye İller Bankasından aldığımız pay yetmedi. Bu şartlar altında başladık. Hazırladığımız gelişim ve dönüşüm paketi çerçevesinde çıkardığımız 25 adet proje ile başladık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı?'mız Naci Ağbal beyefendinin yine Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız ve İçişleri Bakanı'mızın destekleri ile çözüm aramaya çalıştık ve çok şükür bugün hem personel maaşlarımızı ödüyoruz hem de vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunuyoruz."

İlk etapta 24 araç aldıklarını belirten Akbıyık, "Bu araçlardan 10 tanesi şehir içi taşımacılıkta kullanacağımız minibüsler, diğer 14 tanesi ise temizlik ve karla mücadele çalışmalarında kullanılacak araçlar. Bu neredeyse Belediyenin tüm araç filosuna, araç parkına eş değer bir değişim. Ben öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Sayın İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanı'mıza Hakkarililer adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Törene Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı ve Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı.

Belediyeden hizmet atağı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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