Belediyeden hastaya yatak hediyesi
Midyat Belediyesi, ihtiyaç sahibi yatalak Naime Köz'e (62), fonksiyonlu hasta yatağı hediye etti.
09.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:24
Midyat Belediyesi, ihtiyaç sahibi yatalak Naime Köz'e (62), fonksiyonlu hasta yatağı hediye etti.
Yunusemre Mahallesindeki Naime Köz'e, Midyat Belediyesi Beyaz Masa ekipleri tarafından fonksiyonlu hasta yatağı verildi.
Naime Köz'ün kızı Halime Mardin, Midyat Belediyesi'ne başvurusunun ardından ekiplerin getirdiği hasta yatağı kendilerine teslim ettiğini söyledi.
Kaynak: AA