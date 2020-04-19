Belediyeden evde kalanlara gezici konser Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalanlar için üstü açık otobüsle 4 dilde konser verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalanlar için üstü açık otobüsle 4 dilde konser verdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından üstü açık tur otobüsüyle verilen konserde Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça şarkılar seslendirildi.

Vatandaşa moral sağlaması amacıyla düzenlenen konserde Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları yer aldı.

Alo 153 hattını arayarak istek şarkılarını ileten Diyarbakırlılar, balkon ve pencerelerinden şarkılara eşlik edip alkış tuttu.

Kaynak: AA