Belediyeden 'Evde Kal' çağrısı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye personeli tarafından vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı, işçiler tarafından hazırlanan bir video kliple yinelendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye personeli tarafından vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı, işçiler tarafından hazırlanan bir video kliple yinelendi. Videoda belediye personeli, 'Biz sizin için çalışıyoruz, siz de bizim için evde kalın' dedi.

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli ve zabıta ekipleri 'Evde kal' klibi çekti. Klipte evlerinden işlerine giden belediye personelinin günlük yaşamları yansıtılırken Fen İşlerinde iş makineleri çalışanları, çöp toplayıcılar, park bahçe bakım görevleri ve zabıta ekipleri mesailerini aksatmadan yürüttüklerini belirterek, "Biz sizin için çalışıyoruz, siz de bizim için evde kalın' çağrısı yaptı. - MANİSA

Kaynak: İHA