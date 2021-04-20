Belediyeden esnafa destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediyeden esnafa destek

Belediyeden esnafa destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, alınan encümen kararı ile belediyenin kiracısı olan esnaflara yönelik uygulanan yüzde 50 kira indiriminin üç ay daha uzatıldığını söyledi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, alınan encümen kararı ile belediyenin kiracısı olan esnaflara yönelik uygulanan yüzde 50 kira indiriminin üç ay daha uzatıldığını söyledi.

Pandemi sürecinde esnafın yanında olan Kütahya Belediyesi, yine esnafın yanında olarak kira indirimlerini 3 ay daha uzatma kararı aldı. Esnaf Odaları Birlik Başkanı İbrahim Yiğit ile birlikte makamında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, encümen kararı ile Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan yüzde 50 indirim kararının üç ay daha uzattıklarını ifade etti. Başkan Işık, "Geçen hafta encümen toplantısında aldığımız karar gereğince, daha önce üç ay süre ile Ocak, Şubat ve Mart aylarında kira ödemelerinde yüzde 50 oranında indirim kararı aldığımız esnafların içinde olduğu ve sayısının daha da arttığı toplam 550 kiracımızdan, 320 kiracımıza üç ay daha ek yüzde 50 indirim kararını aldık. Esnaflarımıza hayırlı olsun. Bu zor dönemde, bir üç ay daha kiraların yarı oranda alınması encümenimizce kabul edildi. Geçmişte mahkeme açarak davaları kaybedenler var. Onlar eğer dava dosyalarından feragat edip bu indirimden yararlanmak isterlerse, diğer esnaflarımız gibi yararlanabilecekler. Ama geçmiş döneme ait indirimden faydalanamayacaklar. Encümen ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. 320 esnafımız üç ay daha yüzde 50 indirimli kira ödeyecekler. Zaten 2021 yılında kira artışı yapmamıştık. 2021 kiralarının da yarısını almamış olacağız" dedi.

Belediye Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Bereket Kart Projesi, zor durumda olan esnaflarında imdadına yetişecek. Belediye Başkanı Alim Işık, pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan 920 esnafa odalar aracılılığı ile Bereket Kart verileceğini bildirdi. - KÜTAHYA

Belediyeden esnafa destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Vaka sayısı artınca panikleyip dışarıya gaz maskesiyle çıktı
Vaka sayısı artınca panikleyip dışarıya gaz maskesiyle çıktı
Evde korona tedavisi görenler için uzmandan uyarı geldi: İlaçlarınızı kullanın, yoksa klinik seyriniz kötüleşecek
Evde korona tedavisi görenler için uzmandan uyarı geldi: İlaçlarınızı kullanın, yoksa klinik seyriniz kötüleşecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hadise Müge Anlı Cansu Dere Burcu Biricik
Spor Muslera Gökhan Gönül Bülent Uygun Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Belediyeden esnafa destek
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 19:01:03. #1.14#

title