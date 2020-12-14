Belediyeden, engelli ve yaşlılara yapılandırılma kolaylığı
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Belediyeden, engelli ve yaşlılara yapılandırılma kolaylığı

14.12.2020 16:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:35
Belediyeden, engelli ve yaşlılara yapılandırılma kolaylığı

Adıyaman Belediyesi, belediyeye olan borçlarını yapılandırmak isteyen engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerine kadar giderek, kayıtlarını alıyor.

Adıyaman Belediyesi, belediyeye olan borçlarını yapılandırmak isteyen engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerine kadar giderek, kayıtlarını alıyor.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, hafta içi her gün 08.00 ila 17.00 saatleri arasında belediye ana binadan yapılabilen yapılandırma başvurularının online ödeme ve engelli ve yaşlılar için evde işlem yapma gibi seçeneklerle kolaylaştırıldığını belirtti.

Resmi Gazetede yayımlanan vergi ve prim borcu yapılandırması kapsamında belediyeye olan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlara kolaylıklar sağladıklarını söyleyen yetkililer, "Bu kapsamda borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlarımız, webportal.adiyaman.bel.tr internet adresinden işlemini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Bu adreste bulunan istek-şikayet bölümüne girerek borcunu görebilen vatandaşlarımız peşin olarak online ödeme yaparak belediyeye gelmeden işlemini tamamlayabiliyor. Bunun yanında bir önemli kolaylığı da yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için yaptık. 65 yaş üstündeki ve engelli vatandaşlarımız için başlattığımız evde işlem uygulamamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız mesai saatleri içerisinde 0 (416) 216 17 20 numaralı hattı arayıp 1126 dahili hattına bağlanarak evden çıkmadan borçlarını yapılandırıp, ödemelerini online olarak gerçekleştirebiliyor. Telefon numaralarımızı arayan bu vatandaşlarımızın evine giden ekiplerimiz başvurularını buradan almaya başladı" diye konuştu.

31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayan yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar hafta içi her gün 08.00 ila 17.00 saatleri arasında başvuruda bulunarak belediyeye ait su, emlak, ilan-reklam, çevre temizlik, kira ve idari borçlarını yapılandırabileceklerini de hatırlatan yetkililer, tüm vatandaşları yapılandırmadan yararlanmaya davet etti. - ADIYAMAN

Belediyeden, engelli ve yaşlılara yapılandırılma kolaylığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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