Belediyeden Engelli Öğrenciye Tekerlekli Sandalye

Karesi Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında doğuştan engelli öğrenciye tekerlekli sandalye hediye etti.



Tekerlekli sandalyeyi engelli öğrenciye teslim eden Başkan Yücel Yılmaz, Karesi Belediyesi olarak vatandaşlardan gelen her türlü talebi değerlendirerek cevap vermeye çalıştıklarını belirterek, "Kardeşimizin ailesi yaklaşık bir hafta önce belediyemize müracaat ederek bizden tekerlekli sandalye talep etti. Biz de, onların talepleri doğrultusunda, kardeşimizin durumuna uygun özel bir tekerlekli sandalye hazırlatarak kendisine teslim ettik. İnşallah bundan sonra okuluna rahat bir şekilde gidip gelecek. Onun hayatındaki engellerin kalkmasına yardımcı olmak bizim görevimiz" dedi. - BALIKESİR