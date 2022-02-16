Belediyeden elektronik atıkları toplama kampanyası

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Başkan Koştu; "Elektronik atıklar asla çöp değildir. Bilmeliyiz ki; her bir elektronik atık geri dönüşebilir" dedi.

EN ÇOK ATIĞI TOPLA, HEDİYEYİ KAP

Bergama ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitim görmekte oldukları okulları ile birlikte katılım sağlayacağı kampanyada en çok atığı toplayan okuldan başlamak üzere çeşitli hediyeler verilecek. Bir yarışma havasında geçmesi hedeflenen kampanya 10 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. 1500 kg atık toplayan okula Tablet 8'' 32 GB,1000 kg toplayana Çok Fonksiyonlu Yazıcı Fotokopi + Tarama + Faks + Wifi, 400 kg toplayana Robotik Eğitim Seti 168 Parça Uno R3 Robotik Kodlama, 250 kg toplayana A4 Fotokopi Kâğıdı 3 Top Paket (1.500 adet) ve 100 kg atık toplayana Satranç Seti 32x32 cm Ahşap hediye edilecek.

BAŞKAN KOŞTU; "HEDEFİMİZ İLÇEMİZDE BU BİLİNCİ OKULLARIMIZ ARACILIĞIYLA OLUŞTURMAK"

İlçede bulunan tüm İlkokul, Ortaokul, Lise ve öğrencilerin merkeze oturtulduğu kampanya ile tüm Bergama'da elektronik atıkların toplanması için bir bilinç oluşturulmasının hedeflendiğini ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Tüm ailelerimizin de bu kampanyaya destek vereceğine inanıyorum. Ailelerimizi, esnafımızı bu kampanyaya çocukları ile birlikte katılmaya davet ediyorum. Evimizde, depomuzda, işyerimizde, bağımızda ve bahçemizde kullanılmadığı için veya arıza yaptığı için artık işlevselliğini yitiren bir kenara atılan atık Buzdolabı, Soğutucular, İklimlendirme Cihazları, Büyük Beyaz Eşyalar, Televizyon ve Monitörler, Bilişim cep ve ev telefonu gibi telekomünikasyon ekipmanları, Aydınlatma ekipmanları, Küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol aletlerini çocuklarımızın eğitim ve öğretim gördüğü okullara götürmelerini rica ediyorum. Bunca zaman bekleyen atıkların hem bu kadar daha boşu boşuna beklemesini önleyeceğiz. Hem de okullarımız ve çocuklarımızın istifade edeceği hediyelerle eğitime destek vermiş olacağız. Bilmeliyiz ki; elektronik atıklar çöp değildir" dedi.

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