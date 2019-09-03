Belediyeden dolandırıcılık uyarısı

03.09.2019 15:45

Düzce Belediyesi, başkan yardımcıları ile birim müdürleri adına iş adamları ve vatandaşları arayarak para talep eden bir şebeke konusunda uyarı açıklaması yayımladı.



Düzce Belediyesi vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Dolandırıcıların Düzce Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin adını kullanarak çeşitli yöntemlerle iş adamları ve vatandaşları arayarak para ve randevu talep ettiklerine ilişkin ihbarların arttığını belirterek bir uyarı açıklaması yayımladı. Açıklamada "Düzce Belediyesi Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürleri adına kendini özel kalem, danışman vs. sıfatlarla tanıtarak iş adamlarını arayan kişiler olduğu kurumumuza bildirilmiştir. Çeşitli bahanelerle başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve kurumumuz adına randevu talep eden, kendini belediye çalışanı gibi göstererek para, kıymetli eşya vs. talebinde bulunan kişileri vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirmenizi önemle rica ederiz. Düzce Belediyesinin hiçbir zaman ve şartta vatandaşlardan para ve benzeri değerli eşya talebinde bulunmayacağını değerli vatandaşlarımıza bildirir, benzer durumlara karşı dikkatli olmalarını tavsiye ederiz" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA