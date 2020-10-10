Belediyeden dolandırıcılara karşı uyarı
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Belediyeden dolandırıcılara karşı uyarı

10.10.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:37
Belediyeden dolandırıcılara karşı uyarı

Adıyaman Belediyesi, son günlerde farklı yöntemlerle yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Adıyaman Belediyesi, son günlerde farklı yöntemlerle yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Adıyaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile belediye başkan yardımcılarının adını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı dikkatli olunması istenildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç, Başkan Yardımcılarımız Şerif Ayaz, Ramazan Oruç, Mithat Töken ve birim müdürlerimizin adını kullanarak bağış, yardım ve hizmet adı altında sizlerden para talep edenlere itibar etmeyiniz. Lütfen ilgilileri emniyet güçlerine bildiriniz" ifadeleri kullanıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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