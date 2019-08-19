Belediyeden 'Doğa Engel Tanımaz' etkinliği

19.08.2019 14:39

Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi, eğitim verdiği özel öğrenciler için 'Doğa Engel Tanımaz' sloganıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi, bünyesinde eğitim verdiği özel öğrencilerin sosyal yaşama daha çabuk adapte olabilmelerini sağlamak için 'Doğa Engel Tanımaz' sloganıyla çeşitli etkinliklere imza atmaya devam ediyor.

Daha önce de birçok etkinliğe imza atan Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi yetkilileri, özel öğrenciler için doğa yürüyüşü düzenleyip, piknik organizasyonu gerçekleştirdi.

Düzenlenen gezi ile ilgili bilgi veren yetkililer, Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi olarak 'Doğa Engel Tanımaz' sloganıyla öğrencileri için Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkında doğa yürüyüşü ve piknik etkinliği düzenlediklerini dile getirdi.

Yetkililer, "Bu doğa yürüyüşünü düzenlememizin amacı, öğrencilerimizin doğa ile iç içe bir gün geçirmeleri ve dayanışma duygularının farkına varmalarıdır. Özel öğrencilerimiz burada çeşitli sportif aktivitelerde bulunup, çalınan şarkılarla dans edip, halay çektiler. Enerji dolu bir gün geçiren öğrencilerimizin mutluluğu bizleri de sevindirdi. Bize bu imkanları sunan Belediye Başkanımıza ve diğer yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öğrenci velileri ise düzenlenen etkinliklerden dolayı Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a, Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi yetkililerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA