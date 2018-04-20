Belediyeden Çiftçiye Yemlik Tohum

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanlığı tarafından, çiftçilere yüzde 75'i karşılanan tohumluk yem bitkisi fiğ, yonca ve mısır dağıtıldı.

Beypazarı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü önündeki törende, Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, temsili olarak bazı çiftçilere ve muhtarlara tohumluk yem bitkilerini verdi.

Eraslanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beypazarı çiftçisine desteklerinin süreceğini söyledi.

Yaklaşık 29 ton tohumluk yem bitkisinin ilçedeki 212 çiftçiye 5 bin 125 dekar alanda ekmesi için verildiği kaydedildi.

Törene, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici, Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Ayaş Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Uygar Maden ve çiftçiler katıldı.