Belediyeden Çiftçiye İpek Böceği Desteği

Mardin Büyükşehir Belediyesince Savur ilçesinde çiftçilere ipek böceği dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, tarıma yaptıkları desteklerin sonuçlarını almaya başladıklarını belirtti.

Çiftçilerin kazanması adına projelerinin sürdüğüne işaret eden Yaman, "İlimizde alt ve üstyapının yanı sıra sanata, spora, sosyal projelere önem vermekteyiz. Çalışmalarımız yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızı kapsamakta ve mutlu etmektedir. Önem verdiğimiz konulardan birisi de ilimizin en önemli ekonomik olgusu olan tarım ve hayvancılıktır. Biz bu konuda gelir getirici tarımsal çalışmalar da yapmaktayız. Çiftçilerimizin ekonomik değeri olan ürünler ile tanıştırıyoruz. Bunlardan birisi de ipek böcekçiliğidir." ifadelerini kullandı.

Yaman, ipek böceklerinin dut ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde yetişmesinin kolay olduğunu kaydederek, bu yüzden ilk olarak Savur ilçesinde proje başlattıklarını aktardı.