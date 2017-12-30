Belediyeden Çamlık Parkı'na Kitap Kafe

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Düztepe Çamlık Parkı'nda kitap kafe açılacak.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapımı devam eden kitap kafe, iki hafta içerisinde gençlerin hizmetine sunulacak.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AVM yıkıp yerine çift katlı otopark, üzerine kitap cafe yapan başka bir belediye bulunmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Kamuoyunda, 'Başkan, burayı beğenmedi daha büyük alışveriş merkezi mi yapacak?' Sorusuyla karşılaştık. 'Gençler, kitap okusun, kültür, sanat ve sosyal hayat canlansın' diyen bir belediyecilik anlayışımız var."



Düztepe Çamlık Parkı içerisindeki yeni kitap kafe, 125 metrekare alana inşa ediliyor.



Kafe binasının dış cephesi kitap görünümlü planlandı.



Kitap kafeye gelenlere ücretsiz çay ikram edilecek. Kafenin müdavimleri, keyifle kitabını okuyacak.



Çamlık Kitap Cafe'nin 15 gün içinde bitirilmesi planlanıyor. ??????



Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kitap Cafe Projesi ile insanların parklarda dinlenmesinin yanı sıra boş zamanlarını eğitim, bilgi ve kişisel gelişime yönelik geçirmeleri, kitaba erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.