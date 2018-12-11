Belediyeden Böceklerin İstila Ettiği Mahallede İlaçlama

Hatay Büyükşehir Belediyesince, Hassa ilçesinin Demrek Mahallesi'nde son günlerde yoğun olarak görülen böcekler nedeniyle ilaçlama yapılıyor.

Evlerinin içine kadar giren böceklerle mücadele etmekte başarılı olamayan mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesince çalışma başlatıldı.

Bölgeye gelen belediye bünyesindeki haşereyle mücadele timleri böceklerin yoğun olarak görüldüğü yerler başta olmak üzere cami, sağlık ocağı, bağ, bahçe, yol kenarları ve çok sayıda evde ilaçlama yaptı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Narcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilaçlamanın devam ettiğini söyledi.

İlaçlamanın hemen etkisini gösterdiğini ifade eden Narcı, "Yetkililer çok şükür sesimizi duydu ve hemen harekete geçtiler. İlaçlama hemen etkisini gösterdi. İlaçlama yapılan yerlerde böcek kalmadı. Önümüzdeki günlerde bir kez daha ilaçlama yapacaklar. Sesimizi duyup harekete geçen herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Hatay'ın Hassa ilçesinin Demrek Mahallesi'nde yoğun olarak görülen ve mahalle sakinlerini tedirgin eden böceklerle ilgili durumun bildirilmesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış, İlçe Müdürü Mehmet Şıhlar da söz konusu mahallede incelemelerde bulunmuştu.