Belediyeden "Bir Fikrim Var" projesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sanayi ve ticaret kenti Gaziantep'te ticareti daha etkin ve teknolojik bir konuma getirmek için "Bir Fikrim Var Projesi"ni hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, "Gaziantep İçin Bir Fikrim Var" öneri ve ödül sistemi uygulamasını hayata geçirildiklerini belirterek, inovasyonun her kesim tarafından yapılabileceği anlayışından yola çıkarak belediye personeline inovasyon eğitimi vermeye başladıklarını kaydetti.

Öneri ve ödül sistemiyle amaçlarının inovasyonun kurum kültürü olmasını sağlamak olduğuna değinen Arslan, "Sistemle, kurum çalışanları yaşadıkları şehir adına, iyileştirme ve geliştirmeye dönük görüş ve önerilerini sunma imkanı bulurken, kurum da bu önerilerden belediyenin sunmuş olduğu hizmetlere ilişkin ihtiyaç analizleri doğrultusunda problemlerin çözümü ve iyileştirilmesine yönelik olarak inovatif fikirleri kullanma avantajına sahip olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, sistemin işleyişinde Dijital Öneri Formu kullanılacağını belirterek, "Çalışanlar karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik inovatif önerilerini bu yeni sistem ile üst yönetime iletebilecekler. Daha sonra sisteme girilen fikirler, ilgili daire başkanlıklarına gerekli değerlendirmeleri yapmaları için yönlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA