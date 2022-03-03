Belediyeden başarılı sporculara ödül

Kütahya'da bir çok müsabakaya katılım sağlayarak başarı elde eden sporcular ödüllendirildi.

Kütahya Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, farklı branşlarda madalya alan sporculara ödüllerini verdi.

Kütahya Belediyesi 4. dönem 3. olağan Belediye Meclis toplantısında, farklı tarihlerde boks ve kick boks branşlarında müsabakalara katılan Kütahya Belediyespor sporcuları ve antrenörleri ödüllendirildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 11-17 Temmuz 2021 tarihlerinde Sakarya'da düzenlenen Türkiye Üst Minik Erkekler Ferdi Boks Şampiyonasında Türkiye 3. olan Can Aşka, 7-13 Ocak 2022 tarihinde Kırşehir'de düzenlenen Türkiye U22 Ferdi Boks Şampiyonasında Türkiye 2. olan Sacit Topuz'a, sporcuların antrenörleri Kadri Kordel ve Bilal Çil'e, ayrıca 19-27 Ocak 2022 tarihlerinde Ordu'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonasında, Büyük Bayanlar Kick Light kategorisinde 60 kilogramda Türkiye 3. olan Sevgi Ceren Ersoy, Büyük Bayanlarda Türkiye 3. olan Ayşe Yamık, Yıldız Bayanlar Türkiye 3. olan Elif Kaya'ya ve antrenörleri Ahmet Arabacı'ya ödüllerini ve teşekkür plaketlerini verdi.

Ödül töreninde konuşan Başkan Işık, "Belediyemizin sporcusu olarak belediyemizin ve Kütahya'nın adını duyurdukları için sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Emeği geçen antrenörlerine ve kıymetli ailelerine teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Spor