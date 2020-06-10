Belediyeden Atatürk Bulvarı'na tel çit Niğde Belediyesi, trafik zaralarına karşı kentin en işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı'nda refüje tel çit çekti.

Niğde Belediyesi, trafik zaralarına karşı kentin en işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı'nda refüje tel çit çekti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, yayaların yolun karşısına geçmeye çalışırken yaşanan trafik kazalarını önlemek için Atatürk Bulvarı'nda, Derbent mezarlığı ile Kent Ormanı kavşağı arasında refüjde tel çit yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Emrah Özdemir, yaşanan trafik kazalarının sonlanması için önlem aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bor yolu üzerinde bulunan refüje tel çit çekilmesini sağladık. Üzücü olayların yaşanmaması ve vatandaşlarımızdan çokça talep ve şikayet gelen yerlerde yaya geçitlerinin yerlerini yeniden belirledik. Yayaların kontrolsüz geçişine engel olmak için tel çitle kapattık ve güzergah boyunca belirli noktalara yaya geçitleri konuldu. Niğde Belediyesi olarak halkımızın can güvenliğini korumak için sorumluluk almaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA