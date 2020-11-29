Belediyeden Alişan ve Demek Akalın açıklaması

Belediyeden Alişan ve Demek Akalın açıklaması Belediye, sosyal medyaya düşen görüntüler nedeniyle açıklama yaptı Şanılurfa Büyükşehir Belediyesi, sanatçı Demek Akalın ile Alişan'nın sosyal tesiste yemek yerken çekilen görüntüleriyle ilgili yaptığı açıklamada yemeğin halka kapalı olduğu...

Belediyeden Alişan ve Demek Akalın açıklaması

Belediye, sosyal medyaya düşen görüntüler nedeniyle açıklama yaptı

ŞANLIURFA - Şanılurfa Büyükşehir Belediyesi, sanatçı Demek Akalın ile Alişan'nın sosyal tesiste yemek yerken çekilen görüntüleriyle ilgili yaptığı açıklamada yemeğin halka kapalı olduğu ve paylaşımların manipülasyon amaçlı olduğu belirtildi.

Şanlıurfa'ya gelen sanatçılar Alişan ve Demet Akalın, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de şehre gelen sanatçıları Cumhuriyet Sosyal Tesisinde ağırladı. Burada yemek yiyen sanatçılar daha sonra tarihi ve turistik mekanları gezdi. Yemek sırasında sanatçı Demet Akalın video çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Yemeğin pandemi kurallarına uygun olmadığını yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Eleştiriler üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yayımladı.

Pandemi kuralları uygulanıyor

Belediye tarafından sosyal medya üzerinde yapılan yazılı açıklamada, yemek yenilen tesiste pandemi kuralları çerçevesinde sadece paket servisi yapıldığı belirtildi. Yemeğin halka kapalı olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Sanatçı Demet Akalın ve Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 'Karahantepe' açıklamasından sonra STAR TV adına Şanlıurfa'ya gelerek Göbeklitepe, Balıklıgöl ve Karahantepe gibi tarihi mekanlarımızı tanıtmak, Şanlıurfa'nın benzersiz gastronomisine dikkat çekmek istemişlerdir. Sanatçılar, halka açık olmayan bir mekanda maske, mesafe ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde misafir edilmişlerdir. Benzer programlar, her gün hemen tüm televizyon kanallarında bu şekilde yapılmaktadır" denildi.

Tesiste sadece paket servisinin yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Bahsi geçen sosyal tesisimiz sadece paket servisi ile hizmet vermektedir. Büyükşehir belediyemiz bünyesinde hizmet veren tüm kurumlarımızda pandemi ile mücadele kapsamında alınan kurallar eksiksiz uygulanmaktadır. Şehrimizin tanıtımına destek sunan sanatçılarımız Demet Akalın ve Alişan'a teşekkür ediyoruz. Bu konuda yapılan kasıtlı manipülasyonlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı