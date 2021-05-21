BELEDİYEDEN AFAD GÖNÜLLÜLERİNE SERTİFİKA
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BELEDİYEDEN AFAD GÖNÜLLÜLERİNE SERTİFİKA

BELEDİYEDEN AFAD GÖNÜLLÜLERİNE SERTİFİKA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zeytinburnu Belediyesi'nin AFAD İl Müdürlüğü ile düzenlediği temel arama kurtarma ve ilk yardım eğitimini tamamlayan gönüllülere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Zeytinburnu Belediyesi'nin AFAD İl Müdürlüğü ile düzenlediği temel arama kurtarma ve ilk yardım eğitimini tamamlayan gönüllülere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen sertifika teslim törenine katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul İl Afet ve Acil Müdürü Gökhan Yılmaz katılımcılara belgelerini takdim etti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy programda yaptığı konuşmada, "Bugün Zeytinburnu İlçe AFAD Yönetim Merkezi'nde önemli bir adım attık. Zeytinburnu Belediyesi İstanbul'da AFAD yönetim merkezi hazırlayan ilk ilçe oldu" dedi.

'HERHANGİ BİR AFET DURUMUNDA HER AN YARDIMA HAZIR HALDE OLACAĞIZ'

Zeytinburnu Kaymakamlığı ve AFAD koordinasyonuyla herhangi bir afet durumuna karşı harekete geçecek bir merkezin hazır halde olduğunu söyleyen Başkan Arısoy, 'Zeytinburnu Belediyesi afetlere hazırlık anlamında pilot bölge ilan edilmişti. Bu merkezi İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu da ziyaret etti. Bugün AFAD'ın eğitim merkezinde Zeytinburnu'nda oluşturduğumuz arama kurtarma ekibinin üçüncü seviye sertifikalarını takdim ettik. Zeytinburnu Belediyesi'nin 23 personeli bir, iki ve üçüncü seviye arama kurtarma eğitimlerini alarak bugün sertifikalarına kavuştular. Zeytinburnu arama kurtarma ekibi bundan sonra İstanbul AFAD İstanbul Müdürlüğü'nün envanterine kayıtlı olacaklar. Bütün dileklerimiz herhangi bir afetin yaşanmaması yönünde. Herhangi bir afet durumunda her an yardıma hazır halde olacağız' diye konuştu.

BELEDİYEDEN AFAD GÖNÜLLÜLERİNE SERTİFİKA
BELEDİYEDEN AFAD GÖNÜLLÜLERİNE SERTİFİKA
BELEDİYEDEN AFAD GÖNÜLLÜLERİNE SERTİFİKA
BELEDİYEDEN AFAD GÖNÜLLÜLERİNE SERTİFİKA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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