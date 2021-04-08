Belediyeden 7'den 70'e herkese maske ve kolonya
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Belediyeden 7'den 70'e herkese maske ve kolonya

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Belediyeden 7'den 70'e herkese maske ve kolonya

Kağıthane Belediyesi pandemi ile mücadele kapsamında temizlik, dezenfekte ve denetim çalışmalarının yanı sıra her yaştan vatandaşa maske ve kolonya dağıtıyor.

Kağıthane Belediyesi pandemi ile mücadele kapsamında temizlik, dezenfekte ve denetim çalışmalarının yanı sıra her yaştan vatandaşa maske ve kolonya dağıtıyor.

Dünya ile birlikte Türkiye koronavirüsle mücadele ederken, Kağıthane Belediyesi bu süreçte sosyal yardım çalışmalarını sıklaştırdı. Belediye ekipleri; okullar, evler, işyerleri ve hatta park ve sokaklarda vatandaşlara kolonya ve maske dağıtıyor.

Pandemide bir yıl geride kalırken, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin vatandaşlara bugüne kadar 5 milyon 200 bin maske, 540 bin kolonya ve dezenfektan dağıttıklarını açıkladı. Yanı sıra belediye tarafından pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine 80 bin gıda kolisi ulaştırıldı. Belediyeye bağlı AŞ Evi'nden de her gün iki öğün bin 200 aileye düzenli olarak sıcak yemek götürülüyor.


Belediyeden 7'den 70'e herkese maske ve kolonya
Belediyeden 7'den 70'e herkese maske ve kolonya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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